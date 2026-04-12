Бывшая соратница Зеленского рассказала о «последнем шансе» Украины на мир

Мендель: ситуация для Украины ухудшится, если мир не наступит за три месяца

У Украины осталось три месяца, чтобы подписать мирное соглашение в 2026 году. Об этом в соцсети X написала бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она отметила, что сейчас только США могут помочь сторонам заключить мир, так как Европа «лишена как инструментов, так и политической воли, чтобы возглавить какую-либо серьезную мирную инициативу». Однако осенью американцы переключат внимание на ноябрьские выборы, а затем на рождественские праздники. Поэтому для заключения мира у Украины остается три месяца, сказала бывшая пресс-секретарь.

«У Украины может быть последний реальный шанс в этом году подписать мирное соглашение – и окно возможностей, вероятно, составит следующие три месяца. После этого США почти наверняка переключат внимание сначала на ноябрьские промежуточные выборы, затем на рождественские праздники. Американское внимание вряд ли в значимой степени вернется как минимум до середины января. <…> Если соглашение не будет достигнуто в ближайшие три месяца, ситуация, вероятно, резко ухудшится», — написала она.

По словам Мендель, если Украина откажется от мира, страна продолжит терять людей и территории. Она подчеркнула, что у Киева не хватает ни денег, ни людей, чтобы победить в конфликте на поле боя.

9 апреля Зеленский анонсировал подготовку новой встречи с российской и американской делегациями по поводу урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что стороны либо проведут одну трехстороннюю встречу, либо же американская делегация приедет в Киев и в Москву.

Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заверил, что Россия не будет затягивать возобновление мирных переговоров с Украиной. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия ждет, когда американцы освободятся от «иранских дел».

Ранее Мендель заявила о провале дипломатии по Украине.