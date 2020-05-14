Мадуро призвал оппозицию к участию в парламентских выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал представителей оппозиции участвовать в парламентских выборах в текущем году. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции на своей странице в Twitter.

Мадуро предложил оппозиции выдвинуть своих кандидатов на предстоящих выборах и решать проблемы населения Венесуэлы вне зависимости от того, кто победит. Однако при этом он допустил, что пандемия коронавируса нового типа может повлиять на сроки проведения выборов.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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