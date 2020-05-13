Песков: июльский саммит ШОС планируется в очном формате

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока Кремль планирует провести очно саммит ШОС, запланированный на июль в Санкт-Петербурге, пишет «Интерфакс».

«Пока исходим из очного (формата)», — сказал Песков.

Тем не менее, пресс-секретарь допустил, что ситуация может потребовать гибкого реагирования и перевода в другие форматы.

В России выявлено 242 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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