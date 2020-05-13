Минюст предложил изменить срок подачи жалоб в избиркомы на отказ в регистрации

Министерство юстиции России предложило сократить срок подачи жалобы на решение об отказе в регистрации кандидата в избирательные комиссии с 10 до пяти дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В случае принятия, данные изменения будут внесены в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Также Минюст предлагает сократить до семи дней отведенный комиссии на рассмотрение такой жалобы срок.

Кроме того, предлагается запретить обжалование в вышестоящие комиссии решений, принятых комиссиями по жалобам на решения об отказе в регистрации кандидата.

Уточняется, что такие изменения нужны для реализации права на судебную защиту нарушенных избирательных прав.

До этого Госдума приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство, в том числе о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.

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