Минэнерго России и США обсудили стабилизацию нефтяного рынка

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Министры энергетики России и США Александр Новак и Дэн Бруйетт обсудили ситуацию на нефтяном рынке и стабилизирующие меры, пишет российское энергетическое ведомство.

«В ходе разговора обсуждалось текущее состояние и перспективы мирового нефтяного рынка, а также принимаемые коллективные меры по его стабилизации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Новак и Бруйетт договорились продолжить диалог.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 9 апреля прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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