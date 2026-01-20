Лавров оценил слова Трампа о том, что его не интересует международное право

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «интересным» высказывание президента США Дональда Трампа о том, что его не интересует международное право. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, пишет ТАСС.

«Трамп <...> сказал, что его не интересует международное право и все нормы поведения на международной арене определяются его собственной моралью. Это интересное высказывание», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Москва видит непоследовательность действий нынешней американской администрации в вопросах международной безопасности и следования международному праву.

8 января американский лидер во время интервью для газеты The New York Times заявил, что единственная вещь, которая ограничивает его полномочия во внешней политике, это собственная мораль и разум. Трамп подчеркнул, что ему не нужно международное право, так как он «не стремится причинить людям вред». Также президент США дал понять, что часто использует свою репутацию непредсказуемого человека и готовность быстро прибегать к военным действиям для принуждения других государств.

