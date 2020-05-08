Путин и Джонсон обменялись поздравлениями в честь 75-летия Победы в ВОВ
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Представители двух стран в ходе переговоров обменялись поздравлениями накануне празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, Джонсон выразил российскому лидеру признательность за решающий вклад СССР в достижение Победы над нацизмом.
Лидеры двух стран также заявили, что боевое содружество стран в период Великой Отечественной войны напоминает о важности объединения усилий по противостоянию современным вызовам и угрозам.
Путин и Джонсон в рамках переговоров выразили обоюдную готовность к налаживанию двусторонних отношений и решению актуальных проблем.
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