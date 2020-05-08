Путин и Джонсон обменялись поздравлениями в честь 75-летия Победы в ВОВ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/392/12918392/2020-01-19T180807Z_958238306_RC26JE9M1ACR_RTRMADP_3_LIBYA-SECURITY-BERLIN-SUMMIT-pic905-895x505-72247.jpg">

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Представители двух стран в ходе переговоров обменялись поздравлениями накануне празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, Джонсон выразил российскому лидеру признательность за решающий вклад СССР в достижение Победы над нацизмом.

Лидеры двух стран также заявили, что боевое содружество стран в период Великой Отечественной войны напоминает о важности объединения усилий по противостоянию современным вызовам и угрозам.

Путин и Джонсон в рамках переговоров выразили обоюдную готовность к налаживанию двусторонних отношений и решению актуальных проблем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

— Путин направил поздравительные телеграммы Джонсону, Трампу и Макрону