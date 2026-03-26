16-летний россиянин без ног поразил иностранцев на чемпионате мира

Российский скейтбордист без ног Лаллав стал самым юным участником чемпионата мира
16-летний российский скейтбордист без ног Максим Лаллав занял четвертое место на первом в истории чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу, который прошел в бразильском Сан-Паулу. В интервью «Газете.Ru» спортсмен рассказал, что привлек всеобщее внимание других скейтбордистов и зрителей, поскольку оказался самым юным участником мирового первенства.

«В целом мои соперники ничего сверхъестественного на турнире не показали. Возможно, именно поэтому все внимание было приковано ко мне. Людям было непривычно видеть столь молодого райдера: я был младше всех остальных как минимум на 10 лет. Некоторые были в два-три раза старше меня», — рассказал Лаллав.

16-летний спортсмен отметил, что ему удалось справиться с волнением, несмотря на повышенный интерес к своей персоне.

«Я старался вообще не обращать внимания на трибуны: просто делал, что умел. Включил музыку в наушниках, вдохнул, выдохнул — и поехал. Мне удалось вообще забыть, что я на соревнованиях», — признался Лаллав.

Россиянин отметил, что ему было не очень сложно соперничать с более опытными соперниками.

«Мне было не то что сложно — просто непривычно. К тому же я выступал самым первым, и было тяжело узнать, какие трюки они планируют сделать», — сказал Лаллав.

Ранее российский скейтбордист без ног пообещал завоевать золото на чемпионате мира.

 
