Стала известна роль Пакистана в переговорах Ирана и США

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил, что страна осуществляет обмен посланиями между Ираном и США. Об этом он написал в соцсети X.

«В СМИ идут ненужные спекуляции на тему мирных переговоров для завершения конфликта на Ближнем Востоке. В реальности США и Иран ведут опосредованные переговоры через обмен сообщениями, который осуществляет Пакистан», — написал Дар.

Глава МИД Пакистана подчеркнул, что Исламабад продолжит предпринимать все усилия для достижения стабильности в регионе.

До этого газета The New York Times сообщила, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

