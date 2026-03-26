Костюшкину и Кляверу предрекли успех и большие концерты после воссоединения «Чай вдвоем»

Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Продюсер Евгений Бабичев рассказал «Газете.Ru», что группу «Чай вдвоем» ждет успех у зрителей после воссоединения. Он отметил, что Стас Костюшкин и Денис Клявер будут «глупцами», если не воспользуются возможностью.

По словам Бабичева, сейчас шоу-бизнес накрыла волна ностальгии. Популярность набирают звезды, которые были востребованы в 90-х и 2000-х годах. Поэтому продюсер считает, что «Чай вдвоем» тоже в скором времени придут к концертам.

«Неизбежно будут иметь успех, будет востребованность, потому что это уже самые последние ребята, которые еще пока держатся, сопротивляются тренду на ностальгию. По-моему, уже все группы, которые могли помириться, воссоединиться для того, чтобы немножко поправить свое благосостояние, это сделали на примере «Тату». «БиС» пока еще не вступили в гастрольную деятельность. Но это, мне кажется, не за горами. Только представьте, какая могла бы быть сильная концертная программа, если в ней будет лучшее из «Чай вдвоем», а хитов они записали немало. Плюс — лучшее из сольного творчества Костюшкина и Клявера», — поделился Бабичев.

Продюсер подчеркнул, что после распада группы Костюшкин и Клявер начали развиваться в совершенно разном творчестве, поэтому на их совместных выступлениях зрителей будут ждать «эмоциональные качели».

«Это будет стопроцентный хит у тех, кто организует дни городов, какие-то национальные праздники, это будут афишные концерты, и это будет востребовано. Клявер прав. Воссоединение неизбежно, учитывая, какой волной нас накрывает история с ностальгией. Наверное, надо быть абсолютными глупцами, чтобы не воспользоваться этим», — заявил продюсер.

О возможном воссоединении «Чай вдвоем» заговорил Денис Клявер. Он назвал возрождение группы «неминуемым», но пока не смог сказать, когда это произойдет.

Ранее Стас Костюшкин раскрыл, как поддерживает себя в форме.

 
