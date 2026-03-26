«Такого быть не должно»: Мостовой о рекордной зарплате Семака

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой подверг критике тот факт, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак зарабатывает 285 миллионов рублей в год. Его слова приводит РИА Новости.

«Когда ты не играешь в Европе и вообще нигде, такой зарплаты быть не должно. Но тогда возникает следующий вопрос: а сколько получают футболисты? Но у нас такая страна, поэтому к нам все хотят быстрее приехать, получить и уехать», — сказал Мостовой.

24 марта в СМИ появилась информация, что Семак лидирует в рейтинге тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ) по зарплатам и зарабатывает почти на 100 миллионов больше, чем испанский специалист Хуан Карседо из московского «Спартака».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков за 22 матча. Петербургская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл.

В следующем туре команда под руководством Семака 4 апреля дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов»

50-летний тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время петербургский клуб шесть раз становился чемпионом России.

Ранее Семак с иронией отреагировал на новость о своей рекордной зарплате в РПЛ.