«Боится какого-то мужчины»: 21-летняя россиянка загадочно пропала в Турции

SHOT: студентка из Подмосковья бесследно исчезла в Турции после поездки в Сербию

Студентка из Подмосковья бесследно пропала в Турции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, 21-летняя Кристина из подмосковного города Одинцово в конце февраля улетела в Сербию, а затем сообщила родителям, что отправляется в Сочи. В середине марта девушка связалась с мамой и заявила, что все еще находится в Белграде.

В SHOT выяснили, что последний след Кристины обрывается в Турции. Туда она прилетела по своему паспорту 17 марта, а после перестала выходить на связь. Сестра девушки рассказала, что перед отъездом из России она говорила, что «боится какого-то мужчины».

Родители Кристины обратились с заявлением в Генконсульство Сербии и Турции. Родные опасаются, что студентка могла стать жертвой торговцев людьми или незаконного удержания.

До этого россиянку Веронику Партнову, пропавшую в декабре 2025 года, нашли во временной могиле в Бангкоке. Уточняется, что ее похоронили на кладбище для невостребованных тел при Институте судебно-медицинской экспертизы Таиланда. Туда тело россиянки было доставлено из Паттайи. Что произошло с туристкой, не сообщается.

Ранее пропавшую в Турции москвичку с сыном нашли живыми на границе с Сирией.