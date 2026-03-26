Иран ответил на мирный план США

Tasnim: Иран направил ответ на план США по завершению конфликта
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран направил официальный ответ на план США по завершению конфликта, Тегеран ждет реакции Вашингтона. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

«Ответ Ирана на 15 предложенных США пунктов был официально направлен вчера вечером через посредников. Иран ждет реакцию противоположной стороны», — говорится в сообщении.

В частности, Иран требует компенсаций за причиненный ущерб, а также гарантированных репараций.

До этого газета The New York Times написала, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее на Западе раскрыли требования Ирана к США.

 
Айтишников в России будут быстрее лишать отсрочки от армии. Всех заберут служить?
