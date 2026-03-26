Спецпредставитель Путина рассказал об обрадовавшем его заявлении Зеленского

Дмитриев: Украина поняла, что ради гарантий США надо вывести войска из Донбасса
Александр Вильф/РИА Новости

Украинские власти осознали, что Вашингтон предоставит Киеву гарантии безопасности только после вывода войск из Донбасса. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Он обратил внимание на заявления, сделанные главой Украины Владимиром Зеленским в ходе интервью для Reuters. Как сказал Дмитриев, слова главы соседнего государства не могут не радовать.

«Потому что он наконец понял, что позиция Соединенных Штатов в том, что они поддержат гарантии безопасности, только если Украина уходит из Донбасса», — пояснил спецпредставитель.

Дмитриев подчеркнул, что российские дипломаты в настоящее время ведут активный диалог для поиска правильного способа урегулирования конфликта.

Зеленский во время интервью для Reuters рассказал, что Вашингтон предлагает Киеву гарантии безопасности в обмен на вывод украинских войск с подконтрольной им территории Донбасса. По его словам, США готовы завершить оформление гарантий безопасности на высоком уровне, как только Украина откажется от Донбасса. Глава государства выразил сожаление в связи с тем, что американцы выбрали стратегию давления на Киев, а не на Москву.

