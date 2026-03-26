Дмитриев: Украина поняла, что ради гарантий США надо вывести войска из Донбасса

Украинские власти осознали, что Вашингтон предоставит Киеву гарантии безопасности только после вывода войск из Донбасса. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Он обратил внимание на заявления, сделанные главой Украины Владимиром Зеленским в ходе интервью для Reuters. Как сказал Дмитриев, слова главы соседнего государства не могут не радовать.

«Потому что он наконец понял, что позиция Соединенных Штатов в том, что они поддержат гарантии безопасности, только если Украина уходит из Донбасса», — пояснил спецпредставитель.

Дмитриев подчеркнул, что российские дипломаты в настоящее время ведут активный диалог для поиска правильного способа урегулирования конфликта.

Зеленский во время интервью для Reuters рассказал, что Вашингтон предлагает Киеву гарантии безопасности в обмен на вывод украинских войск с подконтрольной им территории Донбасса. По его словам, США готовы завершить оформление гарантий безопасности на высоком уровне, как только Украина откажется от Донбасса. Глава государства выразил сожаление в связи с тем, что американцы выбрали стратегию давления на Киев, а не на Москву.

Ранее на Украине рассказали о закрывающемся «окне возможностей» для урегулирования конфликта.