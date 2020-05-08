Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

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Президнт РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает сайт Кремля.

Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Великой Победы.

Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам.

Нетаньяху отметил решающий вклад Красной армии в разгром нацизма и освобождение Европы.

Лидеры также обсудили ситуацию с коронавирусом и Сирию.

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