Опубликованные документы нацразведки США не выявили «вмешательства» России в выборы

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Опубликованные документы свидетельствуют об отсутствии возможного сговора между штабом президента США Дональда Трампа и РФ в ходе президентской кампании в 2016 году, сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации и разведки.

Стенограммы интервью, проведенных комитетом по разведке, показывают, что высшие должностные лица правоохранительных органов и разведки заявляют об отсутствии каких-либо доказательств.

Это согласуется с результатами расследования офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, проведенного ранее, которое также не выявило сговора.

Однако расшифровки могут вызвать дополнительные вопросы о деятельности главы комитета Адама Шиффа, заявлявшего о том, что имелись «прямые доказательства» сговора.

Ранее и. о. главы национальной разведки США Ричард Гренелл уведомил председателя комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о наличии 53 стенограмм интервью о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

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