Путин сообщил об улучшении состояния Мишустина

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Президент России Владимир Путин заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин идет на поправку. Об этом он рассказал, открывая совещание о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

По словам президента, Мишустин восстанавливается и передает всем привет. Заболевание у него протекает в «штатном» режиме, но без температуры не обошлось.

Президент также отметил, что ежедневно связывается с Мишустиным, который, несмотря на болезнь, принимает участие в решении всех вопросов.

Ранее стало известно, что у премьера был выявлен коронавирус нового типа. Вице-премьер Андрей Белоусов стал и.о. главы правительства на время болезни Мишустина.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 165,9 тыс. случаев COVID-19, 1,5 тыс. человек умерли, 21,3 тыс. вылечились.