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Названа детская привычка, разрушающая здоровье сердца во взрослом возрасте

ЕJРС: сидячий образ жизни в детстве повышает риск инфаркта во взрослом возрасте

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Pixabay

Научный коллектив из университетов Бристоля, Эксетера и Восточной Финляндии обнаружил, что сидячий образ жизни в детстве может приводить к опасной гипертрофии сердца во взрослом возрасте. Такая патология повышает риск сердечного приступа и инсульта. Результаты исследования опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии (ЕJРС).

В исследовании приняли участие 1682 человека, родившиеся в 90-х годах. Ежедневная подвижность участников в возрасте 11, 15 и 24 лет отслеживалась с помощью специальных акселерометрических устройств. По наблюдениям ученых, в начале исследования (и более раннем возрасте) дети проводили в сидячем положении в среднем шесть часов в день. К моменту достижения взрослого возраста этот показатель увеличился до девяти часов в день.

Исследователи обнаружили, что увеличение времени сидения коррелировало с прогрессирующим патологическим увеличением массы сердца вплоть до 40% от нормы. В частности, гипертрофия наблюдалась в области левого желудочка. Отмечается, что из-за увеличения сердца в размерах могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, в числе которых инфаркт, инсульт и тромбоз.

Ученые также установили, что вред от длительного сидения может быть нивелирован умеренной или легкой физической активностью (такой как прогулки, езда на велосипеде, подвижные игры, садоводство). У участников с правильными двигательными привычками вероятность гипертрофии сердца была снижена на 49%.

Ранее был найден новый фактор риска детского рака крови.

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