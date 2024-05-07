«Потрясающий игрок»: 17-летнюю Андрееву похвалили после поражения

Испанская теннисистка Паула Бадоса похвалила 17-летнюю представительницу России Мирру Андрееву, которую обыграла на старте турнира WTA-1000 в Риме. Ее слова, сказанные на пресс-конференции, передает «Спорт-Экспресс».

«У Мирры большое будущее, она потрясающий игрок. Я следовала своему игровому плану на протяжении всего матча и очень рада, что все прошло достаточно хорошо. Когда ты очень конкурентоспособна и молода, как Мирра, тебе приходится управлять своими эмоциями. Я думаю, что она легко справится с этим», — сказала Бадоса.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 26 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:3. За это время Андреева выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных.

1 мая Андреева в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко. Встреча, которая продолжалась 1 час 19 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:4.

Андреева занимает 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Андреева, говоря о любви ко сну, заявила, что стареет.