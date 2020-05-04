Колумбия отрицает к причастность к морскому вторжению в Венесуэлу
Власти Колумбии отрицают причастность своих вооруженных сил к попытке морского вторжения на территорию Венесуэлы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление колумбийского МИД.
«Это необоснованное обвинение с целью вовлечь колумбийское правительство в спекулятивный заговор <...> Мы призываем международное сообщество отвергать обвинения такого рода», — заявили в министерстве.
В ведомстве также подчеркнули, что подобные обвинения «диктаторского режима» в сторону Колумбии призваны отвлечь внимание от политического и экономического кризиса в самой Венесуэле.
Ранее Минобороны Венесуэлы заявило, что 3 мая вооруженные наемники-террористы из Колумбии предпринимали попытки проникнуть в территориальные воды Венесуэлы на скоростных катерах. В связи с этим вооруженные силы страны были приведены в состояние повышенной боевой готовности.
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