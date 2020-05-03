Экс-канцлер Германии назвал бессмысленными санкции против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал правительство страны отменить санкции против России на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.
Шредер назвал антироссийские санкции «бессмысленными». По его словам, санкционное давление на Россию с целью заставить ее вернуть Крым Украине не будет эффективным.
«Ни один российский президент никогда не вернет Крым Украине», – заявил бывший канцлер.
Шредер отметил, что пандемия является причиной экономического кризиса, в условиях которого требуется международное сотрудничество, а не санкции.
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