Лукашенко не сдавал тест на COVID-19

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Александр Лукашенко во время республиканского субботника на территории Национального парка... Александр Лукашенко во время республиканского субботника на территории Национального парка...
Александр Лукашенко во время республиканского субботника на территории Национального парка...
Максим Гучек/BelTA/Pool/AP

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что лидер республики еще не сдавал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, так как он чувствует себя хорошо. Об этом она сказала в эфире телеканала «Беларусь 1».

По ее словам, Лукашенко ведет здоровый образ жизни и имеет крепкий иммунитет.

«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости», — сказала Эйсмонт.

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