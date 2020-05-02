Лукашенко не сдавал тест на COVID-19
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Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что лидер республики еще не сдавал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, так как он чувствует себя хорошо. Об этом она сказала в эфире телеканала «Беларусь 1».
По ее словам, Лукашенко ведет здоровый образ жизни и имеет крепкий иммунитет.
«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости», — сказала Эйсмонт.
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