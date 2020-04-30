Главы МИД «нормандского формата» рассказали о выполненном пункте саммита 2019 года
Главы МИД стран «нормандского формата» заявили, что из девяти пунктов итогового документа по результатам саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, причем частично. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Имею в виду обмен удерживаемых лиц», — уточнил он.
В четверг, 30 апреля, главы МИД «нормандского формата», к которым относятся Франция, ФРГ, Россия и Украина, провели видеоконференцию по обсуждению процесса урегулирования ситуации в Донбассе.
На саммите 9 декабря 2019 года стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца, чтобы продолжить работу по урегулированию конфликта в Донбассе.
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