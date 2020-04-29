У Бориса Джонсона родился сын

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Симондс сообщили о рождении ребенка, передает Sky News.

Так, утром 29 апреля в Лондонской больнице Симондс родила сына. Имя ребенка не уточняется.

Как сообщает пресс-секретарь, малыш и его мама чувствуют себя хорошо.

Пара объявила в начале февраля 2020 года, что ожидает ребенка. После этого Джонсон и Симондс заявили, что обручены.

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