Трамп не стал комментировать здоровье Ким Чен Ына, пожелав ему всего хорошего

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Президент США Дональд Трамп пожелал всего доброго лидеру КНДР Ким Чен Ыну, отказавшись комментировать его здоровье, пишет ТАСС.

«Я просто не хочу давать комментарии на этот счет. Не хочу комментировать. Просто желаю ему всего хорошего. Комментировать не хочу», — ответил Трамп на вопрос журналистов о здоровье Ким Чен Ына.

Ранее в СМИ появилась информация о проблемах со здоровьем и возможной смерти главы КНДР.

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