Россиянам предрекли конец эпохи «тотальной удаленки»

Россияне полностью не вернутся к формату «пять дней в офисе», но и эпоха «тотальной удаленки» подходит к концу, заявил «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В 2026 году рынок труда балансирует между дефицитом кадров и запросом бизнеса на управляемость процессов. Вероятность жесткого и повсеместного возврата сотрудников за столы близка к нулю — прежде всего из-за «рынка кандидата». Компании понимают: запрет на гибкость может обернуться оттоком специалистов. При этом тренд на так называемую офисную реставрацию уже заметен в госсекторе, банках и структурах, работающих с критической информационной инфраструктурой. Для этих сфер требования безопасности и стабильность подключения к внутренним сетям остаются приоритетом. Здесь возврат сотрудников в офис фактически становится безальтернативным сценарием», — отметил Трепольский.

По его мнению, с точки зрения операционной эффективности офис остается более управляемой средой. Живое обсуждение с участием нескольких специалистов занимает 10–15 минут, тогда как асинхронная коммуникация в мессенджерах может растянуться на часы, пояснил Трепольский.

Физическое присутствие ускоряет согласования и упрощает контроль сроков, добавил финансист. По его словам, кроме того, личный контакт позволяет считывать уровень вовлеченности сотрудника, признаки усталости или демотивации — то, что в онлайн-формате зачастую остается вне поля зрения руководителя.

В 2026 году именно гибрид становится новой нормой для частного бизнеса, констатировал эксперт. Полный возврат в офис вероятен в регулируемых и чувствительных к безопасности отраслях, тогда как коммерческий сектор будет искать баланс между дисциплиной и привлекательностью условий труда, сказал Трепольский.

Сотрудникам, желающим сохранить гибкость, придется доказывать эффективность не присутствием «в сети», а измеримым результатом, допустил Трепольский.

