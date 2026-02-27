Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Россиянам предрекли конец эпохи «тотальной удаленки»

Финансист Трепольский исключил повсеместный возврат россиян в офисы в 2026 году
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Россияне полностью не вернутся к формату «пять дней в офисе», но и эпоха «тотальной удаленки» подходит к концу, заявил «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В 2026 году рынок труда балансирует между дефицитом кадров и запросом бизнеса на управляемость процессов. Вероятность жесткого и повсеместного возврата сотрудников за столы близка к нулю — прежде всего из-за «рынка кандидата». Компании понимают: запрет на гибкость может обернуться оттоком специалистов. При этом тренд на так называемую офисную реставрацию уже заметен в госсекторе, банках и структурах, работающих с критической информационной инфраструктурой. Для этих сфер требования безопасности и стабильность подключения к внутренним сетям остаются приоритетом. Здесь возврат сотрудников в офис фактически становится безальтернативным сценарием», — отметил Трепольский.

По его мнению, с точки зрения операционной эффективности офис остается более управляемой средой. Живое обсуждение с участием нескольких специалистов занимает 10–15 минут, тогда как асинхронная коммуникация в мессенджерах может растянуться на часы, пояснил Трепольский.

Физическое присутствие ускоряет согласования и упрощает контроль сроков, добавил финансист. По его словам, кроме того, личный контакт позволяет считывать уровень вовлеченности сотрудника, признаки усталости или демотивации — то, что в онлайн-формате зачастую остается вне поля зрения руководителя.

В 2026 году именно гибрид становится новой нормой для частного бизнеса, констатировал эксперт. Полный возврат в офис вероятен в регулируемых и чувствительных к безопасности отраслях, тогда как коммерческий сектор будет искать баланс между дисциплиной и привлекательностью условий труда, сказал Трепольский.

Сотрудникам, желающим сохранить гибкость, придется доказывать эффективность не присутствием «в сети», а измеримым результатом, допустил Трепольский.

Ранее стало известно, сколько россиян хотят сменить работу в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!