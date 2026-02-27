Большинство россиян испытывают чувство вины, когда ничего не делают

Большинство россиян сталкиваются с так называемым «синдромом вечной занятости». 78% опрошенных признались, что испытывают чувство вины, если проводят день без «полезных» дел, а 64% не могут полноценно расслабиться без ощущения, что теряют время, показало исследование проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Свободное время для многих становится источником внутреннего напряжения: 52% респондентов в выходной начинают искать «продуктивное» занятие, а 37% испытывают тревогу, если у них нет списка задач. Каждый третий считает, что отдых нужно заслужить.

При этом 69% связывают ценность человека прежде всего с его результатами и достижениями. 41% хотя бы раз преувеличивали свою занятость в разговоре с коллегами или знакомыми, а 28% опасаются осуждения, если уходят с работы вовремя. Мужчины чаще связывают личную значимость с продуктивностью (74% против 63% женщин), однако женщины чаще испытывают чувство вины за отдых (84% против 72%).

Даже в отпуске большинство не готовы полностью выйти из рабочего процесса: 72% продолжают проверять рабочие чаты и почту, 58% отвечают на сообщения вне рабочего времени ежедневно, и лишь 19% полностью отключают уведомления. Почти половина (46%) считают, что «выпадать из инфополя» опасно для карьеры. Руководители вдвое чаще специалистов боятся «выпасть из гонки», а 57% признают, что сами поддерживают культуру постоянной занятости личным примером.

Несмотря на усталость, 61% добровольно берут дополнительные задачи. Почти половина респондентов (49%) уже сталкивались с эмоциональным выгоранием, а каждый третий не помнит, когда последний раз проводил день, ничего не делая.

«Синдром вечной занятости может граничить с выгоранием. Постоянное внутреннее напряжение, отсутствие полноценного восстановления постепенно отражаются не только на психологическом состоянии, но и на физическом здоровье сотрудников. Для работодателя это означает рост числа больничных, снижение концентрации и продуктивности, а в перспективе — прямые финансовые потери. Баланс нагрузки и отдыха — это не про снижение требований, а про устойчивость бизнеса и сохранение человеческого капитала», — говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

