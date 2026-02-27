Размер шрифта
Врач развеял миф о том, что сон без подушки замедляет развитие глаукомы

Окулист Гозиев: сон без подушки не спасает от слепоты из-за развития глаукомы
Shutterstock

Утверждение о том, что сон без подушки спасает от слепоты за счет снижения внутриглазного давления (ВГД) и замедления развития глаукомы, не имеет достаточных научных доказательств, рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

«Внутриглазное давление действительно (ВГД) изменяется в зависимости от положения тела. В горизонтальном положении ВГД обычно повышается, особенно если голова находится на одном уровне с телом или ниже. Это связано с ухудшением оттока водянистой влаги из глаза и увеличением венозного давления. Некоторые исследования показывают, что приподнятое положение головы на 20–30 градусов ночью помогает снизить ночные пики ВГД у пациентов с глаукомой. Так что сон с подушкой (или даже с приподнятой головой) скорее полезен, чем вреден, для людей с глаукомой», — рассказал врач.

Тем не менее врач подчеркивает, что поза во сне — лишь второстепенный фактор, и ее влияние значительно меньше, чем регулярное применение назначенного лечения.

«Глаукома — это группа заболеваний, при которых повреждается зрительный нерв. Главный фактор риска прогрессирования — неконтролируемое ВГД. Современное лечение (капли, лазер, хирургия) направлено на снижение ВГД, и поза во сне — далеко не самое главное в терапии. Кроме того, у некоторых людей поза без подушки может вызывать шейный дискомфорт, нарушение осанки и ухудшение сна. Лучше спите с чуть приподнятой головой, регулярно посещайте офтальмолога и строго соблюдайте назначения врача», — заключил Гозиев.

