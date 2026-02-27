Ким Чен Ын с дочерью в парных образах посетили военный парад

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э в парных образах посетили военный парад

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с 13-летней дочерью Ким Чжу Э в парных образах посетили военный парад. Об этом сообщает NBC.

Лидер КНДР вместе с дочерью посетили парад в одинаковых кожаных куртках. В этот же день Ким Чен Ын назначил Ким Чжу Э руководителем ракетной программы Северной Кореи.

Отмечается, что дочь северокорейского лидера курирует производство, связанное с военными разработками. Она получает доклады от военных и отдает распоряжения.

24 февраля СМИ сообщили о возможном назначении 13-летней дочери Ким Чен Ына руководителем ракетной программы страны. По информации южнокорейских разведывательных источников, предполагаемое назначение Ким Чжу Э может рассматриваться как элемент подготовки к будущей политической или военной карьере.

Позднее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов рассказал, что сообщения о том, что Ким Чжу Э станет преемницей отца, скорее всего являются спекуляциями разведки Южной Кореи.

Ранее сестра Ким Чен Ына получила повышение по службе.