Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»
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Видеоконференция министров иностранных дел стран «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА «Новости».
Министры всех четыре стран (Украина, Россия, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») подтвердили свое участие, отметил Кулеба.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал проведение встречи глав МИД стран «нормандской четверки» в формате видеоконференции.
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