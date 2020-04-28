Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»

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Видеоконференция министров иностранных дел стран «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министры всех четыре стран (Украина, Россия, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») подтвердили свое участие, отметил Кулеба.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал проведение встречи глав МИД стран «нормандской четверки» в формате видеоконференции.

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