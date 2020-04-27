В Кремле назвали срок выхода России на плато по коронавирусу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выйдет на плато по коронавирусу к середине мая. Такой прогноз он сделал в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам Пескова, динамика развития пандемии в стране сопоставима с итальянской и испанской. Там острая фаза, как отметил он, продолжалась не более 1,5 месяца. Следовательно, в России плато будет достигнуто к середине мая, а в июне распространение инфекции пойдет на спад.

Представитель Кремля подчеркнул, что трудности сегодняшнего дня будут забыты через несколько месяцев. Помнить их будут лишь те, кто потерял близких или сам серьезно переболел COVID-19.

После пандемии, как считает Песков, россиянам и властям придется потрудиться, чтобы сгладить экономические последствия пандемии.

Ранее представитель Кремля рассказал, что отказ от ограничительных мер, принятых в России в связи с распространением коронавируса, будет поэтапным.

В России на данный момент зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусом, 797 человек умерли, 7346 вылечились.