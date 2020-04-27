Песков ответил на вопрос о наказании улетевших весной за границу чиновников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты» ответил на вопрос о том, будут ли наказаны чиновники, которые весной отправились отдыхать за границу, проигнорировав коронавирус.
Он сказал, что такие лица не проявили должной серьезностью в отношении пандемии. Однако это могло произойти как из-за недостатка информации, так и по иным причинам.
Песков добавил, что если вернувшись на родину чиновники не проявили халатность, то формально их наказывать не за что.
«Поэтому не думаю, что в данном случае следует демонстрировать какие-то кровожадные устремления», — заявил представитель Кремля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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