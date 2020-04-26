Sky News: Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит после того, как перенес коронавирус

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит после того, как выздоровел от коронавируса. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.

Уточняется, что премьер должен приступить к работе в понедельник, 27 апреля.

Последние две недели Джонсон провел в загородной резиденции Чекерс. Там он восстанавливался после перенесенной болезни.

27 марта Борис Джонсон объявил, что заразился коронавирусом нового типа. 6 апреля он был переведен в реанимацию, где провел три дня.

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