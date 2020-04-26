Сенатор рассказал почему страны ЕС не просят Россию о помощи в борьбе c COVID-19

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Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что некоторые страны Евросоюза не просят российской помощи в борьбе с распространением коронавируса, поскольку им запрещают сделать это более сильные партнеры по НАТО, сообщает »Федеральное агентство новостей».

«В Европе полно малых государств, которые не в состоянии самостоятельно спасти свое население от COVID-19. Но ни одна из них не обратилась к Российской Федерации, поскольку получила четкий запрет на это», — сказал Цеков.

По его словам, в эту категорию стран входят прибалтийские государства, Хорватия, Словения, Словакия и Люксембург. Запрещают им просить помощи, по мнению сенатора, Германия, Франция и США.

Он также назвал текущую ситуацию «политикой сдерживания» России. Сенатор считает, что ведущие страны Запада «сами не помогают» маленьким странам в борьбе с пандемией и «другим не дают».

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