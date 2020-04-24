Помпео заявил, что КНР понесет ответственность за сокрытие данных о COVID-19
Госсекретарь США Майкл Помпео cчитает, что власти Китая понесут ответственность за предполагаемое сокрытие информации о вспышке коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
По его словам, в результате действий китайских властей было потеряно огромное число жизней. Помпео отметил, что мировая и американская экономики имеют большие проблемы из-за пандемии. Еще он выразил сожаление, что в отношениях с Коммунистической партией КНР (КПК) отсутствует прозрачность.
«КПК заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США», — сказал Помпео.
При этом глава американского Госдепа заявил, что не знает, в какой форме это будет сделано.
Также Помпео выразил уверенность, что есть еще много связанных с COVID-19 вещей, о которых в США не знают.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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