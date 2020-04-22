В Пентагоне не смогли подтвердить данные о здоровье Ким Чен Ына

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Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракет малой дальности, май 2019 года Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракет малой дальности, май 2019 года
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракет малой дальности, май 2019 года
KCNA

В Пентагоне прокомментировали информацию об ухудшении состояния лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом рассказал генерал ВВС США и заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен, цитирует Reuters.

Как уточнил Хайтен, у Пентагона нет разведданных о состоянии Ким Чен Ына и о том, что ему якобы плохо. Он полагает, что северокорейский лидер продолжает контролировать ситуацию и военных.

«У меня нет ничего, что могло бы подтвердить или опровергнуть что-либо в этом духе», — заявил генерал.

Ранее телеканал CNN сообщал, что американские власти проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье Ким Чен Ына. При этом южнокорейское издание Daily NK написало, что лидер КНДР проходит курс лечения и восстановления после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. Данное СМИ также указало, что глава республики в настоящее время находится на своей даче в 100 км к северо-востоку от Пхеньяна.

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