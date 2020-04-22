В Пентагоне не смогли подтвердить данные о здоровье Ким Чен Ына

В Пентагоне прокомментировали информацию об ухудшении состояния лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом рассказал генерал ВВС США и заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен, цитирует Reuters.

Как уточнил Хайтен, у Пентагона нет разведданных о состоянии Ким Чен Ына и о том, что ему якобы плохо. Он полагает, что северокорейский лидер продолжает контролировать ситуацию и военных.

«У меня нет ничего, что могло бы подтвердить или опровергнуть что-либо в этом духе», — заявил генерал.

Ранее телеканал CNN сообщал, что американские власти проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье Ким Чен Ына. При этом южнокорейское издание Daily NK написало, что лидер КНДР проходит курс лечения и восстановления после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. Данное СМИ также указало, что глава республики в настоящее время находится на своей даче в 100 км к северо-востоку от Пхеньяна.

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