В Пентагоне не смогли подтвердить данные о здоровье Ким Чен Ына
В Пентагоне прокомментировали информацию об ухудшении состояния лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом рассказал генерал ВВС США и заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен, цитирует Reuters.
Как уточнил Хайтен, у Пентагона нет разведданных о состоянии Ким Чен Ына и о том, что ему якобы плохо. Он полагает, что северокорейский лидер продолжает контролировать ситуацию и военных.
«У меня нет ничего, что могло бы подтвердить или опровергнуть что-либо в этом духе», — заявил генерал.
Ранее телеканал CNN сообщал, что американские власти проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье Ким Чен Ына. При этом южнокорейское издание Daily NK написало, что лидер КНДР проходит курс лечения и восстановления после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. Данное СМИ также указало, что глава республики в настоящее время находится на своей даче в 100 км к северо-востоку от Пхеньяна.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР
— Сеул опроверг данные о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына