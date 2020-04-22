Путин и Меркель оценили обмен удерживаемыми лицами между Киевом, ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время разговора по телефону обсудили проблемы урегулирования конфликта между Киевом, ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе беседы они дали положительную оценку обмену удерживаемыми лицами между Киевом, ДНР и ЛНР, который состоялся в апреле. Кроме того, они акцентировали внимание на необходимости последовательной реализации минского «Комплекса мер» и решений, которые были приняты на саммитах в «нормандском» формате.
«Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса», — говорится в сообщении.
Еще Меркель и Путин во время телефонных переговоров подняли вопросы, связанные с развитием ситуации в Сирии и Ливии, а также с текущей ситуацией на мировом рынке нефти.
Ранее Украина, ДНР и ЛНР обменялись пленными. Самопровозглашенные республики Донбасса передали 20 человек, а Киев — 14.
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