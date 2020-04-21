В Госдуме объяснили отсутствие Ким Чен Ына на публике защитой от коронавируса

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Отсутствие лидера Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына на публике может объясняться защитой главы государства от коронавируса нового типа, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Чепа заявил о своей уверенности в том, что в КНДР «предпринимаются все усилия, чтобы уберечь руководство страны от вируса». При этом он отметил, что информации о распространении коронавируса в Северной Корее нет, несмотря на то, что она находится рядом с Южной Кореей и Китаем.

Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США проверяют данные разведки о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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