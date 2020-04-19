Песков отметил усиление потребности в международном общении на фоне пандемии

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Потребность в контакте между странами по вопросам, касающимся пандемии коронавируса нового типа, увеличивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

В условиях пандемии невозможно абстрагироваться друг от друга, отметил Песков. Он подчеркнул, что сейчас актуальность и потребность в общении увеличиваются.

При этом страны оказывают друг другу помощь и обмениваются информацией, добавил пресс-секретарь главы государства.

По последним данным, в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. За весь период пандемии зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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