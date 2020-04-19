Путин считает естественным объединение усилий стран бывшего СССР

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Объединение усилий постсоветских стран является естественным делом, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», сообщает портал Вести.Ru.

По мнению президента, объединение усилий повышает конкурентоспособность республик бывшего Советского Союза.

При этом глава государства отмечает, что на постсоветском пространстве постепенно преодолевается страх перед возрождением СССР.

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