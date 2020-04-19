Трамп заявил, что получил хорошее письмо от Ким Чен Ына

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Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно получил хорошее письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, отметив, что США давно начали бы войну с КНДР, не будь он главой государства, сообщает ТАСС.

«Я получил послание от Ким Чен Ына, хорошее письмо. <...> Если бы я не стал президентом, США вели бы войну с КНДР, — заявил Трамп в ходе пресс-конференции.

Он также отметил, что в настоящее время «ладит» с главой Северной Кореи и добавил, что те, кто не согласны с этим, «не понимают, как устроена жизнь».

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