Трамп заявил, что получил хорошее письмо от Ким Чен Ына
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Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно получил хорошее письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, отметив, что США давно начали бы войну с КНДР, не будь он главой государства, сообщает ТАСС.
«Я получил послание от Ким Чен Ына, хорошее письмо. <...> Если бы я не стал президентом, США вели бы войну с КНДР, — заявил Трамп в ходе пресс-конференции.
Он также отметил, что в настоящее время «ладит» с главой Северной Кореи и добавил, что те, кто не согласны с этим, «не понимают, как устроена жизнь».
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