Трамп заявил о снятии карантина с ряда штатов в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп разрешил штатам самостоятельно снимать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.
По мнению президента, в ближайшие дни ослабить ограничения могут штаты Техас, Вермонт и Монтана. План снятия карантина предполагает трехэтапный переход, каждый из которых продлится 14 дней. Он предполагает постепенное открытие предприятий и социальных учреждений. На первом этапе власти не разрешат гражданам собираться в группы более 10 человек, а кафе и рестораны обяжут обеспечивать социальную дистанцию между столиками.
«Мы открываем не все сразу, а делаем это шаг за шагом», — сказал Трамп.
Он также подчеркнул, что такие меры станут возможны только тем штатам, которые активно тестируют граждан на коронавирус, а количество заражений идет на спад.
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