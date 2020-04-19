Трамп заявил о снятии карантина с ряда штатов в ближайшие дни

<img src="//img.gazeta.ru/files3/795/13027795/2020-03-29T215238Z_1141296759_RC2XTF99DA5D_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-75675.jpg">

Президент США Дональд Трамп разрешил штатам самостоятельно снимать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

По мнению президента, в ближайшие дни ослабить ограничения могут штаты Техас, Вермонт и Монтана. План снятия карантина предполагает трехэтапный переход, каждый из которых продлится 14 дней. Он предполагает постепенное открытие предприятий и социальных учреждений. На первом этапе власти не разрешат гражданам собираться в группы более 10 человек, а кафе и рестораны обяжут обеспечивать социальную дистанцию между столиками.

«Мы открываем не все сразу, а делаем это шаг за шагом», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что такие меры станут возможны только тем штатам, которые активно тестируют граждан на коронавирус, а количество заражений идет на спад.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп предупредил Китай о возможных последствиях из-за вспышки COVID-19

— Трамп считает, что смог сохранить хорошие отношения с Россией

— Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана