Трамп предупредил Китай о возможных последствиях из-за вспышки COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае доказательств сокрытия Китаем информации о коронавирусе в начале вспышки, Пекин ожидают «последствия», сообщает РИА «Новости».
«Мы проводим расследование. Посмотрим, что там будет... Если это намеренно, должны быть последствия. Вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или они сделали это намеренно», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции.
Ранее он заявил, что США инициировали расследование обстоятельств возникновения коронавируса в Ухане в январе 2019-го года.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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