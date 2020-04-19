Трамп считает, что смог сохранить хорошие отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на санкции и политику Госдепартамента, ему удалось сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией, сообщает РИА «Новости».
«Никто не был так суров с Путиным, как я. И он это знает лучше всех <...> Но вместе с тем, у меня очень хорошие отношения с Путиным, у меня получилось заключить сделку с Россией, Саудовской Аравией, ОПЕК+», — заявил Трамп на пресс-конференции.
По его словам, сделка в рамках ОПЕК+ помогла США спасти экономику Техаса, Оклахомы, Северной Дакоты и других штатов.
12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.
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