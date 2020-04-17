Совфед одобрил перенос Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

<img src="//img.gazeta.ru/files3/32/12882032/RIAN_6115895.HR-pic905-895x505-37891.jpg">

Совет Федерации одобрил закон о переносе дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Об этом пишет ТАСС.

До этого соответствующее решение приняла Госдума, однако Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступал против.

Уточняется, что такой перенос связан с указом «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией», который признал президиум Верховного Совета СССР в 1945 году.

Кроме того, именно дата «3 сентября» значится на медалях, которыми награждали участников боев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дата окончания Второй мировой войны официально перенесена на 3 сентября

— СПЧ против переноса Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября