Пелоси призвала слушать ученых и игнорировать Трампа во время пандемии

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Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси призвала американцев игнорировать заявления президента Дональда Трампа о пандемии COVID-19 и прислушиваться к мнению экспертов общественного здравоохранения, сообщается на сайте Пелоси.

«Правда в том, что с этого момента американцы должны игнорировать ложь и начать прислушиваться к ученым и другим уважаемым профессионалам, чтобы защитить себя и своих близких», — заявила она.

По словам Пелоси, Трампа предупредили об опасности распространения коронавируса еще в январе, однако он не принял надлежащих мер.

«Президент продолжает сбивать с толку, говоря, что у нас больше тестирований, чем в любой другой стране мира. Правда заключается в том, что только 1% американцев прошли тестирование», — добавила она.

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