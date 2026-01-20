Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

«Доктор снова в деле»: Билан спас животное на Мальдивах

Певец Дима Билан признался, что спас хромающую птицу на Мальдивах 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27663343_rnd_3",
    "video_id": "record::3f7f56c2-b7d2-49d3-8809-e7c44c6e1d3c"
}

Певец Дима Билан рассказал в Telegram-канале, что помог хромой птице, которую встретил во время отдыха у бассейна на Мальдивах.

«Доктор Билан снова в деле. <…> Лежу в бассейне, думаю о своих всяких моментах, что и как нужно сделать, на что отодвинуть сторону. И прилетает птица. То есть не прилетает, а выходит просто из леса в бассейн», — начал исполнитель.

Билан заметил, что птице нездоровится из-за прилипшей к ней жвачки. Он организовал транспортировку животного до врача. Во время визита к ветеринару исполнитель отметил, что подобные ситуации для него привычное явление.

«Мои подписчики знают, что птицы приходят в мой дом каждый раз. Это очень странно!» — сказал он.

Певец показал на видео, как врачи позднее отмыли и помогли животному. Он подчеркнул, что птица «полетит по своим делам», как только высохнут ее крылья.

В 2024 году Билан рассказывал, почему не хочет семью. Исполнитель признавался, что пытался построить серьезные отношения, однако они плохо кончились. При этом артист не стал утверждать, что в будущем все же не построит семью.

Ранее певица Анна Семенович призналась, что у нее свело ноги на высоте 314 метров.
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+