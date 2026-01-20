«Доктор снова в деле»: Билан спас животное на Мальдивах

Певец Дима Билан рассказал в Telegram-канале, что помог хромой птице, которую встретил во время отдыха у бассейна на Мальдивах.

«Доктор Билан снова в деле. <…> Лежу в бассейне, думаю о своих всяких моментах, что и как нужно сделать, на что отодвинуть сторону. И прилетает птица. То есть не прилетает, а выходит просто из леса в бассейн», — начал исполнитель.

Билан заметил, что птице нездоровится из-за прилипшей к ней жвачки. Он организовал транспортировку животного до врача. Во время визита к ветеринару исполнитель отметил, что подобные ситуации для него привычное явление.

«Мои подписчики знают, что птицы приходят в мой дом каждый раз. Это очень странно!» — сказал он.

Певец показал на видео, как врачи позднее отмыли и помогли животному. Он подчеркнул, что птица «полетит по своим делам», как только высохнут ее крылья.

