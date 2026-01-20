Любовь Успенская рассказала о травле из-за скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская призналась, что неоднократно сталкивалась с попытками «отменить» ее. С самой крупной травлей в сети артистка столкнулась из-за скандала с дочерью Татьяной Плаксиной – об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

По словам Успенской, у нее с дочерью были разногласия и конфликты, которые вышли в информационное поле.

«Журналисты сразу стали об этом писать, что, конечно, вызвало нездоровый интерес у публики, которая начала обсуждать мои взаимоотношения с Таней. Меня обвиняли во всем и унижали, называя плохой матерью, и так далее», — рассказала певица.

Еще одним поводом для хейта пользователей, по ее словам, стало получение российского гражданства. Исполнительница рассказала, что ей начали писать гадости и желать смерти, в основном это делали жители Украины, обвиняя ее в том, что она стала россиянкой, хотя раньше жила в Киеве. Успенская заявила, что в этот момент ее назвали предательницей и даже выставили наркоманкой, ежедневно она получала от пользователей сети тонны «мата и ненависти».

Певица добавила, что на этом фоне научилась спокойнее относиться к словам недоброжелателей, и теперь не реагирует на их выпады в свою сторону.

Напомним, Успенская получила гражданство Российской Федерации в 2024 году. До этого — в период 1980-х годов — певица проживала в США, а с 1993-го — в России. На протяжении многих лет артистка сохраняла американское гражданство. Ряд СМИ сообщали, что она откладывала оформление российского паспорта из-за получения американской пенсии.

