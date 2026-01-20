Минобороны: ВС Украины потеряли около 1 240 военнослужащих в зоне СВО за сутки

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли в зоне проведения российской специальной военной операции порядка 1 240 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия лишилась свыше 185 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — до 200 человек.

В результате действий группировок «Юг» и «Центр» потери украинских войск составили более 145 и 425 военнослужащих соответственно. Также ВСУ лишились свыше 230 бойцов в зоне группировки «Восток» и до 55 — в зоне ответственности группировки «Днепр».

Также в Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны выявили и сбили четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов американской ракетной системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что российские хакеры ударили по «глазам» украинской артиллерии.