В Финляндии оценили последствия отказа от диалога с Россией

Политик Мема: отказ от переговоров с РФ вредит Украине и Европе
Telegram-канал «Armando Mema Eurodeputy»

Отказ от диалога с Россией вредит и Украине, и Европе. Об этом в соцсети X написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик ответил на слова министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса, который назвал бесполезным и контрпродуктивным диалог с российскими властями и призвал ввести новые санкции против РФ, усилив давление на Москву.

«Такие слова дорого обходятся Украине и являются ударом по интересам Европы. Но мы никогда по-настоящему не пытались наладить диалог с Россией. Мы занимали высокомерную позицию, стремясь силой навязать России свои желания. Дело в том, что безопасность нельзя строить за счет других стран, а можно вместе», — отметил Мема.

Он добавил, что из-за подобных заявлений и действий европейских лидеров и начался конфликт на Украине, и что европейцы также «несут тяжелую ответственность за неспособность серьезно работать над миром». По словам политика сейчас Украина страдает «из-за высокомерия руководства ЕС».

В январе 2026 года канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и понадеялся на то, что ЕС удастся «достичь баланса» в отношениях с Москвой. Также премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что для Европе «пора начать переговоры с Россией». А в декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для Европы будет полезно возобновить диалог с РФ.

Ранее в Госдуме рассказали, от чего зависит возобновление диалога России с Европой. 

